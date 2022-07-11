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Факты / Украина

Карта боевых действий на 11.07.2022 – ситуация на фронте

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Війна в Україні

Российские захватчики готовятся к наступлению на Краматорском и Бахмутском направлениях. А ВСУ отбили вражеские наступления возле Краснополья и Марьинки.

Карта боевых действий в Украине на 11.07.2022

На Слобожанском направлении подразделения россиян продолжают удерживать занятые рубежи в Харьковском направлении и пытаются не допустить продвижения ВСУ.

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Из ствольной и реактивной артиллерии враг обстрелял окрестности Дибровного, Мазановки, Богородичного, Адамовки и Курульки на Славянском направлении. Также нанес авиационный удар неподалеку от Богородичного. Вражеский штурм в направлении Краснополья украинские воины отбили.

На Донецком направлении присутствуют признаки подготовки подразделений противника к активизации боевых действий в Краматорском и Бахмутском направлениях.

На Новопавловском направлении враг ведет боевые действия по улучшению тактического положения.

Враг совершает обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Покровского, Соледара, Зайцева, Вершины, Новолуганского, Клещиевки и Нью-Йорка на Бахмутском направлении. Также нанес ракетно-авиационные удары вблизи Берестового, Спорного, Стряповки и Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Серебряное, Новомихайловка, Угледар, Времовка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Камянское.

Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационных ударов в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

Кроме того, очередная попытка наступления армии РФ в направлении Марьинки полностью провалилась.

В Южнобужском направлении армия России сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений ВСУ.

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