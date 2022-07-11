Липень, 11 в 11:02

Російські загарбники готуються до наступу на Краматорському та Бахмутському напрямках. А ЗСУ відбили ворожі наступи біля Краснопілля і Мар’їнки.

Карта бойових дій в Україні на 11.07.2022

На Слобожанському напрямку підрозділи росіян продовжують утримувати зайняті рубежі на Харківському напрямку та намагаються не допустити просування ЗСУ.

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Зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки на Слов’янському напрямку. Також завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм у напрямку Краснопілля українські воїни відбили.

На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку ворог веде бойові дії для покращення тактичного положення.

Ворог здійснює обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледару, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка на Бахмутському напрямку. Також завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське.

Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів у районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

Крім того, чергова спроба наступу армії РФ у напрямку Мар’їнки повністю провалилась.

На Південнобузькому напрямку армія Росії зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 138-му добу.

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Фото: ISW, Генштаб ЗСУ