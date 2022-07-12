Липень, 12 в 18:18

Вдень 12 липня у Донецьку на заводі ДЗТО детонує склад російських боєприпасів.

Місцеві жителі опублікували відео, на якому чути гучні вибухи. У місті можна побачити густий дим.

За словами народного депутата Олексія Гончаренка, українські військові вдарили по складу окупантів артилерійською ракетною системою HIMARS.

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– Донецьк. Склад боєприпасів на заводі ДЗТО (Петровський район) дочекався уваги HIMARSів! Більше ці снаряди ніколи не вдарять по українських позиціях. Максимальна бавовна чи селітра, чи як там окупанти зазвичай виправдовуються, – написав він.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у селищі Мирне горить військова база російських солдатів. Жителі міста почули близько 25 вибухів, а зі сторони бази видно чорний густий дим.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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