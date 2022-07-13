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Факти / Україна

У Повітряних силах розповіли, чому не завжди вдається збивати російські ракети

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Повітряних силах розповіли, чому не завжди вдається збивати російські ракети

Протиповітряна оборона України робить усе можливе, щоб збивати російські ракети, проте це досить складний процес.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна розповів полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Найчастіше вдається збивати ракети, які летять зі швидкістю 900 км/год. Це ракети типу Калібр, типу Х-55, Х-101. Це більш реалістичні цілі… Важче збивати ракети комплексів Іскандер, Точка-У. Наприклад, швидкість ракети Точки-У – це понад 4 000 км/год. Ракети Іскандер летять зі швидкістю понад 8 000 км/год, – розповів Юрій Ігнат.

Надзвичайно швидкісними ракетами є Х-22 (яка влучила у торговельний центр у Кременчуку), ракети Онікс – вони мають швидкість понад 3 000 км/год і їх теж важко збити, бо у нас на озброєнні ті засоби ППО, які виробляли ще у 80-х роках, а розробляли у 60-х роках. Це стосується й винищувальної авіації.

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На сьогодні Збройні сили збили 217 ворожих літаків, 188 вертольотів, понад 660 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

28 травня повідомлялося, що вдалося прорахувати траєкторію тактичного ракетного комплексу Точка-У, з якого окупанти вдарили по Краматорському залізничному вокзалу. На думку фахівців, ворожу ракету запустили з міста Шахтарськ або селища міського типу Старобешеве, які зараз перебувають під тимчасовою окупацією.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

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