На ЗАЕС окупанти встановлюють ракетні комплекси, з яких обстрілюють Нікополь

На території захопленої окупантами Запорізької АЕС російські військові встановлюють ракетні комплекси, з яких обстрілюють місто Нікополь.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав президент НАЕК Енергоатом Петро Котін. Він зазначив, що з кожним днем ситуація на ЗАЕС стає все більш напруженою.

– На ЗАЕС завозиться нова техніка окупантів, зокрема ракетні комплекси, з яких є обстріли іншого боку Дніпра – це територія Нікополя. Три дні тому була пошкоджена лінія зв’язку між Запорізькою ТЕС і Нікополем, але вона поновлена, – сказав Котін.

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Він додав, що на Запорізькій АЕС, як і раніше, перебувають близько 500 солдат РФ. Вони контролюють фізичний периметр, там є важка техніка, вибухівка.

За словами Котіна, Енергоатом чекає реакції від МАГАТЕ, оскільки ще 3 березня радою директорів була ухвалена резолюція про те, що треба звільнити всі атомні об’єкти від окупантів і забезпечити контроль за ними з боку України.

– На той період була захоплена тільки ЧАЕС, але 4 березня була захоплена і ЗАЕС. Із 4 березня фактично немає реакції такої, якої ми би хотіли, щоб вона була. Наше МЗС направляє ноти, але заяв про звільнення території ЗАЕС вони (МАГАТЕ) не роблять, – сказав Котін.

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Фото: Енергоатом