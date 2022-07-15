Июль, 15 в 7:41

За минувшие сутки российский враг продолжал наносить массированные артиллерийские, минометные и авиационные удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал Петровку, Родное, Сосновку, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов.

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Также оккупанты пытаются вести наступательные действия на Славянск. Вчера враг обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья и т.д.

В Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На Краматорском направлении россияне из ствольной и реактивной артиллерии обстреляли районы Краматорска, Закотного, Григорьевки; нанесли авиаудары вблизи Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении российский враг лупил по нашим позициям в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаудары неподалеку от Семигорья, Берестового и территории Углегорской ТЭС.

Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши силы успешно остановили. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики продолжали обстрелы по линии столкновения. Наносили авиационные удары вблизи Каменки.

Наступление близ Водяного наши воины быстро подавили. Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаудары в районах Большого Артакового и Ольгиного. Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре Николаевской области.

— Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях, — отмечают в Генштабе ВСУ.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 142-й день.