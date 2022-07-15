Липень, 15 в 7:41

За минулу добу російський ворог продовжував завдавати масованих артилерійських, мінометних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілював Петрівку, Рідне, Соснівку, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів тощо.

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Також окупанти намагаються вести наступальні дії на Слов’янськ. Вчора ворог обстріляв з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля тощо.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.

На Краматорському напрямку росіяни зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли райони Краматорська, Закітного, Григорівки; завдали авіаударів поблизу Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку російський ворог гатив по наших позиціях у районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигір’я, Берестового та території Вуглегірської ТЕС.

Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші збройні сили успішно зупинили. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники продовжували обстріли по лінії зіткнення. Завдавали авіаційних ударів поблизу Кам’янки.

Наступ поблизу Водяного наші воїни швидко придушили. Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара.

Окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву та авіаударів в районах Великого Артакового та Ольгіного. Зберігається значна загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі Миколаївської області.

– Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів у дитячих садках, лікарнях та церквах, – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 142-й день.