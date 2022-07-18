Липень, 18 в 18:31

Станом на сьогодні Харкову не загрожує штурм російських військ, оскільки в країни-агресора РФ для цього недостатньо сил.

Про це поінформував військовий експерт Олег Жданов, коментуючи загрозу нападу військ РФ на місто.

За його словами, єдиною прямою загрозою для Харкова є російські обстріли, що не припиняються.

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– Загрози нападу на місто немає, окрім обстрілів. Це єдина пряма, безпосередня загроза для Харкова. Тих військ (РФ, – Ред.), які там знаходяться на Харківському напрямку, недостатньо, щоб рухатися на місто, – зазначив експерт.

Жданов пояснив, що якби РФ наважилася на штурм міста, окупантам довелося б проривати оборону українських військ, яка там достатньо добре укріплена.

Експерт звернув увагу на те, що навіть після залучення військових резервів до боїв на Харківщині Росія змогла відновити позиції по тій лінії, з якої Збройні сили України раніше відтісняли окупантів до кордону. Далі російські загарбники пройти не змогли.

– Так, вони повернулися на вихідні позиції, так, нам довелося відступити з цих позицій. Але далі вони не пройшли. Далі оборона побудована доволі серйозна. Я вже не кажу про саме місто – це дуже велика агломерація… Тому Харкову штурм на сьогодні не загрожує. Обстріли, на превеликий жаль, так, загрожують, – наголосив Жданов.

Коментуючи загальну ситуацію на Харківському напрямку, він поінформував, що там відбуваються позиційні бої, авіаційні удари РФ та обмін артилерійськими ударами. Водночас введення резервів у бій з боку РФ не спостерігається, як і посилення активності бойових дій.

Нещодавно аналітики американського Інституту вивчення війни стверджували, що глава РФ Володимир Путін міг віддати наказ своїм військовим захопити Харків та решту неокупованої території Харківської області. Водночас експерти наголосили, що можливість успіху російських військ у цьому питанні – надзвичайно низька.

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Джерело: Олег Жданов