Армія дронів: що відомо про проєкт та як задонатити власний безпілотник

Липень, 19 в 19:27

Метою першого етапу проєкту Армія дронів є закупівля 200 безпілотників, які можуть літати 24 години на відстань 160 км.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік. Він зазначив, що Армія дронів виконуватиме розвідницькі функції.

– Йдеться про розвідницькі дрони, оскільки зараз аеророзвідка є одним із ключових напрямків у кожному роді військ. Перша задача – це закупівля 60 мультикоптерів Matrice, які записують відео, мають вбудований штучний інтелект, фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку, – сказав Банік.

Банік зауважив, що оператор дрона повинен вміти працювати із топографічними картами, якими користуються військові.

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Українці, які мають дрони, можуть задонатити їх на Армію дронів, долучившись до боротьби з ворогом. Проте важливо розуміти, що дрон навряд чи повернеться до свого власника.

– Є дрони, які люди використовують, щоб знімати відео, насолоджуватись краєвидами тощо. Ці дрони можуть виконувати такі ж базові функції. Звісно, вони не конкуренти. Дрони збивають, і це, частково, витратний матеріал. Можна приходити на Нову пошту і казати, що ти хочеш задонатити дрон на Армію дронів. Ти не будеш знати, куди саме він поїде, не матимеш жодної детальної інформації для того, щоб ці дані не могли бути розповсюджені. І на лінії фронту дрони вже будуть розподілятися, – розповів Мстислав Банік.

Нагадаємо, що проєкт Армія дронів стартував 1 липня. Планується закрити дронами всю лінію фронту шириною близько 2 470 км.

Вони дозволять моніторити дії ворога, змінювати військові стратегії і в подальшому зберегти якомога більше життів військових.