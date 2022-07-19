Июль, 19 в 18:50

Европейский Союз и Украина официально заключили меморандум о предоставлении нашему государству первого транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, подписавший документ.

По его словам, Украина получит средства уже в конце этого месяца.

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– Подписание меморандума о взаимопонимании с Украиной от имени Евросоюза о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в качестве экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины, — отметил Домбровскис, обнародовав фото подписания документа.

Он также заверил, что ЕС будет поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны.

– Украина – это экономика в состоянии войны. Евросоюз здесь, чтобы помочь, – отметил Домбровскис.

Signing Memorandum of Understanding with ???????? on behalf of EU to provide €1 billion macro-financial assistance as emergency funding.

This will be paid out end-July to support Ukraine’s government & people. Ukraine is an economy at war. The EU is here to help. #StandWithUkraine pic.twitter.com/rXaWdGAJhw — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 19, 2022

Как известно, в конце мая Евросоюз согласовал выделение Украине €9 млрд новой макрофинансовой помощи. Первый ее транш составляет €1 млрд. Его выделение утвердил Совет ЕС 12 июля.

Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах.

Кроме того, Совет Евросоюза достиг договоренности о пятом транше помощи для украинской армии в размере €500 млн.