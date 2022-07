Европейский Союз и Украина официально заключили меморандум о предоставлении нашему государству первого транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, подписавший документ.

По его словам, Украина получит средства уже в конце этого месяца.

Он также заверил, что ЕС будет поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны.

Signing Memorandum of Understanding with ???????? on behalf of EU to provide €1 billion macro-financial assistance as emergency funding.

This will be paid out end-July to support Ukraine’s government & people.

Ukraine is an economy at war. The EU is here to help. #StandWithUkraine pic.twitter.com/rXaWdGAJhw

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 19, 2022