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Факты / Украина

В конце июля Украина получит €1 млрд от ЕС: подписан меморандум

Юлия Соколова, редактор ленты
Євросоюз і Україна
Фото: Depositphotos

Европейский Союз и Украина официально заключили меморандум о предоставлении нашему государству первого транша макрофинансовой помощи в размере €1 млрд.

Об этом проинформировал в своем Twitter-аккаунте исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, подписавший документ.

По его словам, Украина получит средства уже в конце этого месяца.

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– Подписание меморандума о взаимопонимании с Украиной от имени Евросоюза о предоставлении макрофинансовой помощи в размере €1 млрд в качестве экстренного финансирования. Эта сумма будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины, — отметил Домбровскис, обнародовав фото подписания документа.

Он также заверил, что ЕС будет поддерживать Украину в условиях полномасштабной войны.

– Украина – это экономика в состоянии войны. Евросоюз здесь, чтобы помочь, – отметил Домбровскис.

Как известно, в конце мая Евросоюз согласовал выделение Украине €9 млрд новой макрофинансовой помощи. Первый ее транш составляет €1 млрд. Его выделение утвердил Совет ЕС 12 июля.

Эта финансовая помощь дополняет другую поддержку ЕС в гуманитарной, таможенной и оборонной сферах.

Кроме того, Совет Евросоюза достиг договоренности о пятом транше помощи для украинской армии в размере €500 млн.

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