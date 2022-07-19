Липень, 19 в 18:50

Європейський Союз та Україна офіційно уклали меморандум про надання нашій державі першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €1 млрд.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який і підписав документ.

За його словами, Україна отримає кошти вже наприкінці цього місяця.

Зараз дивляться

– Підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені Євросоюзу щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі €1 млрд як екстреного фінансування. Цю суму буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України, – наголосив Домбровскіс, оприлюднивши фото підписання документа.

Він також запевнив, що ЄС підтримуватиме Україну в умовах повномасштабної війни.

– Україна – це економіка в стані війни. Євросоюз тут, щоб допомогти, – зазначив Домбровскіс.

Signing Memorandum of Understanding with ???????? on behalf of EU to provide €1 billion macro-financial assistance as emergency funding.

This will be paid out end-July to support Ukraine’s government & people. Ukraine is an economy at war. The EU is here to help. #StandWithUkraine pic.twitter.com/rXaWdGAJhw — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 19, 2022

Як відомо, наприкінці травня Євросоюз погодив виділення Україні €9 млрд нової макрофінансової допомоги. Перший її транш становить €1 млрд. Його виділення затвердила Рада ЄС 12 липня.

Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку з боку ЄС у гуманітарній, митній та оборонній сферах.

Крім того, Рада Євросоюзу досягнула домовленості щодо п’ятого траншу допомоги українській армії в розмірі €500 млн.