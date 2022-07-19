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Факти / Україна

Наприкінці липня Україна отримає €1 млрд від ЄС: підписано меморандум

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Євросоюз і Україна
Фото: Depositphotos

Європейський Союз та Україна офіційно уклали меморандум про надання нашій державі першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €1 млрд.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який і підписав документ.

За його словами, Україна отримає кошти вже наприкінці цього місяця.

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– Підписання меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені Євросоюзу щодо надання макрофінансової допомоги у розмірі €1 млрд як екстреного фінансування. Цю суму буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України, – наголосив Домбровскіс, оприлюднивши фото підписання документа.

Він також запевнив, що ЄС підтримуватиме Україну в умовах повномасштабної війни.

– Україна – це економіка в стані війни. Євросоюз тут, щоб допомогти, – зазначив Домбровскіс.

Як відомо, наприкінці травня Євросоюз погодив виділення Україні €9 млрд нової макрофінансової допомоги. Перший її транш становить €1 млрд. Його виділення затвердила Рада ЄС 12 липня.

Ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку з боку ЄС у гуманітарній, митній та оборонній сферах.

Крім того, Рада Євросоюзу досягнула домовленості щодо п’ятого траншу допомоги українській армії в розмірі €500 млн.

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