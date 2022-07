Європейський Союз та Україна офіційно уклали меморандум про надання нашій державі першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €1 млрд.

Про це поінформував у своєму Twitter-акаунті виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, який і підписав документ.

За його словами, Україна отримає кошти вже наприкінці цього місяця.

Він також запевнив, що ЄС підтримуватиме Україну в умовах повномасштабної війни.

Signing Memorandum of Understanding with ???????? on behalf of EU to provide €1 billion macro-financial assistance as emergency funding.

This will be paid out end-July to support Ukraine’s government & people.

Ukraine is an economy at war. The EU is here to help. #StandWithUkraine pic.twitter.com/rXaWdGAJhw

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 19, 2022