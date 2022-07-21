Июль, 21 в 6:19

Ночью 21 июля харьковчане услышали взрывы.

Два звука прозвучали после объявления воздушной тревоги – ориентировочно в половине четвертого ночи.

Вероятно, взрывы прогремели вблизи Чугуева.

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Заметим, что 20 июля российские захватчики обстреляли Салтовский район Харькова из реактивных систем залпового огня.

Погибли три человека. Среди них – 13-летний мальчик.

Его 15-летняя сестра получила ранение. Госпитализирована также 72-летняя женщина. Все они находились у остановки общественного транспорта.

Кроме того, оккупанты в течение дня били из РСЗО и артиллерии и по населенным пунктам области.

Согласно данным от Областного центра экстренной медицинской помощи, пять человек ранены в Чугуевском районе.

В Богодуховском районе погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.

Ранен один человек и в Изюмском районе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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