Два взрыва на территории области: РФ обстреляла Харьковщину
Ночью 21 июля харьковчане услышали взрывы.
Два звука прозвучали после объявления воздушной тревоги – ориентировочно в половине четвертого ночи.
Вероятно, взрывы прогремели вблизи Чугуева.
Заметим, что 20 июля российские захватчики обстреляли Салтовский район Харькова из реактивных систем залпового огня.
Погибли три человека. Среди них – 13-летний мальчик.
Его 15-летняя сестра получила ранение. Госпитализирована также 72-летняя женщина. Все они находились у остановки общественного транспорта.
Кроме того, оккупанты в течение дня били из РСЗО и артиллерии и по населенным пунктам области.
Согласно данным от Областного центра экстренной медицинской помощи, пять человек ранены в Чугуевском районе.
В Богодуховском районе погиб мужчина. Еще два человека получили ранения.
Ранен один человек и в Изюмском районе.
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