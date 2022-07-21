Два вибухи на території області: РФ обстріляла Харківщину
Уночі 21 липня харків’яни почули вибухи.
Два звуки пролунали після оголошення повітряної тривоги – орієнтовно о пів на четверту ночі.
Імовірно, вибухи пролунали поблизу Чугуєва.
Зауважимо, що 20 липня російські загарбники обстріляли Салтівський район Харкова з реактивних систем залпового вогню.
Загинули троє людей. Серед них – 13-річний хлопчик.
Його 15-річна сестра дістала поранення. Госпіталізована також 72-річна жінка. Усі вони перебували біля зупинки громадського транспорту.
Крім того, окупанти упродовж дня гатили з РСЗВ та артилерії й по населених пунктах області.
За даними від Обласного центру екстреної медичної допомоги, п’ятеро людей поранено в Чугуївському районі.
У Богодухівському районі загинув чоловік. Ще дві людини дістали поранень.
Поранено одну людину і в Ізюмському районі.
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