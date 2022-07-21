Два вибухи на території області: РФ обстріляла Харківщину

Липень, 21 в 6:19

Уночі 21 липня харків’яни почули вибухи.

Два звуки пролунали після оголошення повітряної тривоги – орієнтовно о пів на четверту ночі.

Імовірно, вибухи пролунали поблизу Чугуєва.

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Зауважимо, що 20 липня російські загарбники обстріляли Салтівський район Харкова з реактивних систем залпового вогню.

Загинули троє людей. Серед них – 13-річний хлопчик.

Його 15-річна сестра дістала поранення. Госпіталізована також 72-річна жінка. Усі вони перебували біля зупинки громадського транспорту.

Крім того, окупанти упродовж дня гатили з РСЗВ та артилерії й по населених пунктах області.

За даними від Обласного центру екстреної медичної допомоги, п’ятеро людей поранено в Чугуївському районі.

У Богодухівському районі загинув чоловік. Ще дві людини дістали поранень.

Поранено одну людину і в Ізюмському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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