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Факты / Украина

Электростанции являются приоритетом для РФ – британская разведка о штурме Углегорской ТЭС

Татьяна Забожко, редактор ленты
Электростанции являются приоритетом для РФ – британская разведка о штурме Углегорской ТЭС
Фото: Depositphotos

Для России приоритетом является захват критической украинской инфраструктуры.

В частности, российские захватчики ориентированы на электростанции.

К такому выводу разведка Минобороны Великобритании пришла, проанализировав попытки незначительных штурмов, к которым прибегает РФ вдоль линии фронта на Донбассе.

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Согласно данным британского оборонного ведомства, российские войска, вероятно, приближаются ко второй по величине электростанции Украины – Углегорской ТЭС, что в 50 км к северо-востоку от Донецка.

– Однако россияне могут туда прорываться, чтобы возобновить усилия на южном участке своего продвижения к ключевым городам – Краматорску и Славянску, – отметили в Минобороны Великобритании.

Карта бойових дій довкола Донецька 20 липня 2022

Напомним, что 20 июля украинские военные заставили оккупантов бежать после безуспешной попытки штурмовать территорию Углегорской ТЭС в Донецкой области.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают, что армия РФ прибегает к боевым действиям, чтобы захватить территорию ТЭС и создать условия для наступления на Бахмут.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence

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