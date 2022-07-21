Електростанції є пріоритетом для РФ – британська розвідка про штурм Вуглегірської ТЕС

Липень, 21 в 14:00

Для Росії пріоритетом є захоплення критичної української інфраструктури.

Зокрема, російські загарбники орієнтовані на електростанції.

Такого висновку розвідка Міноборони Великої Британії дійшла, проаналізувавши спроби незначних штурмів, до яких вдається РФ уздовж лінії фронту на Донбасі.

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За даними британського оборонного відомства, російські війська, імовірно, наближаються до другої за величиною електростанції України – Вуглегірської ТЕС, що за 50 км на північний схід від Донецька.

– Проте росіяни можуть туди прориватися, щоб відновити зусилля на південній ділянці свого просування до ключових міст – Краматорська та Слов’янська, – зауважили в Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що 20 липня українські військові змусили окупантів тікати після безуспішної спроби штурмували територію Вуглегірської ТЕС у Донецькій області.

У Генеральному штабі Збройних сил України вважають, що армія РФ вдається до бойових дій, щоб захопити територію ТЕС та створити умови для наступу на Бахмут.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence