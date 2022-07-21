Июль, 21 в 7:46

Ночью 21 июля армия РФ снова обстреляла из Градов Никопольский район Днепропетровской области.

По словам руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, российские захватчики выпустили по Червоногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов.

– Обошлось без жертв и разрушений. На месте обстрела работают пиротехники – ищут несдетонировавшие боеприпасы, – отметил Валентин Резниченко.

Заметим, что минувшей ночью российские военные выпустили более 30 реактивных снарядов из Градов по жилому кварталу Никополя.

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Обстрелом были полностью разрушены три частных дома, с десяток – повреждены.

Погибли два человека, еще девять получили ранения. Шестерых госпитализировали в больницу, среди них – четверо детей. Самому младшему раненому – три года.

Ночью 19 июля российские захватчики выпустили по Никополю до 40 реактивных снарядов.

Из-за этого произошли разрушения и вспыхнули пожары на двух промышленных предприятиях, а также были повреждены несколько частных домов и электросети.

А уже спустя несколько часов, днем, в Никополе российская армия попала из Градов по базе отдыха.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 148-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Валентин Резниченко