Випустили понад 20 реактивних снарядів: РФ обстріляла з Градів Дніпропетровщину
Уночі 21 липня армія РФ знову обстріляла з Градів Нікопольський район Дніпропетровської області.
За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, російські загарбники випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів.
– Минулося без жертв та руйнувань. На місці обстрілу працюють піротехніки – шукають боєприпаси, що не здетонували, – зауважив Валентин Резніченко.
Зауважимо, що минулої ночі російські військові випустили понад 30 реактивних снарядів із Градів по житловому кварталу Нікополя.
Обстрілом були ущент зруйновані три приватні будинки, із десяток – пошкоджені.
Загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Шістьох госпіталізували до лікарні, серед них – четверо дітей. Найменшому пораненому – три роки.
Уночі 19 липня російські загарбники випустили по Нікополю до 40 реактивних снарядів.
Через це стались руйнування та спалахнули пожежі на двох промислових підприємствах, а також зазнали пошкоджень кілька приватних будинків і електромережі.
А вже за кілька годин, удень, у Нікополі російська армія поцілила з Градів по базі відпочинку.
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Джерело: Валентин Резніченко