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Факти / Україна

Випустили понад 20 реактивних снарядів: РФ обстріляла з Градів Дніпропетровщину

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Випустили понад 20 реактивних снарядів: РФ обстріляла з Градів Дніпропетровщину
Фото: Getty Images

Уночі 21 липня армія РФ знову обстріляла з Градів Нікопольський район Дніпропетровської області.

За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, російські загарбники випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів.

– Минулося без жертв та руйнувань. На місці обстрілу працюють піротехніки – шукають боєприпаси, що не здетонували, – зауважив Валентин Резніченко.

Зауважимо, що минулої ночі російські військові випустили понад 30 реактивних снарядів із Градів по житловому кварталу Нікополя.

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Обстрілом були ущент зруйновані три приватні будинки, із десяток – пошкоджені.

Загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Шістьох госпіталізували до лікарні, серед них – четверо дітей. Найменшому пораненому – три роки.

Уночі 19 липня російські загарбники випустили по Нікополю до 40 реактивних снарядів.

Через це стались руйнування та спалахнули пожежі на двох промислових підприємствах, а також зазнали пошкоджень кілька приватних будинків і електромережі.

А вже за кілька годин, удень, у Нікополі російська армія поцілила з Градів по базі відпочинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

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