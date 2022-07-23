Июль, 23 в 11:23

Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль ситуацию с Антоновским мостом в Херсоне. Об этом в эфире телемарафона сообщил генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он уточнил, что окружения вражеских войск пока нет, но есть угроза. Кроме того, судя по разговорам оккупантов, психологическое состояние у них подавленное.

– Россияне видят, что могут остаться в окружении. Это оперативное окружение. Там есть угроза для них. Можно посмотреть на карту и заметить, что их войска находятся в таком анклаве на правом берегу. Мы огневыми ударами, в том числе по этому мосту, показываем, какие у нас есть возможности. И что мы не только работаем по мосту, но и по уничтожению возможной понтонной переправы противника, — объяснил он.

19 июля в районе стратегического Антоновского моста в Херсоне прогремел взрыв.

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На следующий день 72 отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев сообщила, что Украина нанесла уже несколько ударов по Антоновскому мосту через Днепр на выезде из временно оккупированного Херсона.

Наши военные объяснили, что уничтожение моста частично заблокирует оккупантам пути для передвижения войск и их обеспечения. Они будут отрезаны от основных сил и не смогут быстро уйти из Херсона или перебросить дополнительные войска в город.