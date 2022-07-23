Липень, 23 в 11:23

Збройні сили України взяли під вогневий контроль ситуацію з Антонівським мостом у Херсоні. Про це в ефірі телемарафону повідомив генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Він уточнив, що оточення ворожих військ поки що немає, але є загроза. Крім того, судячи з розмов окупантів, психологічний стан у них пригнічений.

– Росіяни бачать, що можуть залишитися в оточенні. Це оперативне оточення. Там є загроза для них. Можна подивитися на карту і помітити, що їхні війська знаходяться в такому анклаві на правому березі. Ми вогневими ударами, зокрема по цьому мосту, показуємо, які у нас є можливості. І що ми не тільки працюємо по мосту, а також по знищенню можливої понтонної переправи противника, – пояснив він.

19 липня в районі стратегічного Антонівського мосту в Херсоні пролунав вибух.

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Наступного дня 72 окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців повідомила, що Україна завдала вже кількох ударів по Антонівському мосту через Дніпро на виїзді з тимчасово окупованого Херсона.

Наші військові пояснили, що знищення мосту частково заблокує окупантам шляхи для пересування військ та їхнього забезпечення. Вони будуть відрізані від основних сил і не зможуть швидко піти з Херсона чи перекинути додаткові війська до міста.