Июль, 23 в 9:38

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 240 российских оккупантов, четыре танка, а также две вражеские реактивные системы залпового огня.

Как проинформировали в Генеральном штабе ВСУ, наибольшие потери враг понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 23 июля ориентировочно составили:

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личного состава – около 39 240 человек (за сутки ликвидировано еще 240 оккупантов);

танков – 1 708 (+4 за сутки);

боевых бронированных машин – 3 929 (+9 за сутки);

артиллерийских систем – 864 (+1 за сутки);

РСЗО – 253 (+2 за сутки);

средств ПВО – 113 единиц;

самолетов – 221;

вертолетов – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1 за сутки);

крылатых ракет – 167;

кораблей/катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 2820 (+17 единиц за сутки);

специальной техники – 72 единицы.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте, украинские войска в течение суток в очередной раз отразили вражеские штурмы Углегорской ТЭС и возле Северска.

В то же время российские захватчики не прекращают массированных обстрелов из всего вооружения Харьковского, Краматорского, Бахмутского, Авдеевского и Запорожского направлений.