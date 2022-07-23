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Факты / Украина

ВСУ за сутки уничтожили еще 240 оккупантов, четыре танка и две РСЗО

Юлия Соколова, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили еще 240 оккупантов, четыре танка и две РСЗО
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 240 российских оккупантов, четыре танка, а также две вражеские реактивные системы залпового огня.

Как проинформировали в Генеральном штабе ВСУ, наибольшие потери враг понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.

Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 23 июля ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 39 240 человек (за сутки ликвидировано еще 240 оккупантов);
  • танков – 1 708 (+4 за сутки);
  • боевых бронированных машин – 3 929 (+9 за сутки);
  • артиллерийских систем – 864 (+1 за сутки);
  • РСЗО – 253 (+2 за сутки);
  • средств ПВО – 113 единиц;
  • самолетов – 221;
  • вертолетов – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1 за сутки);
  • крылатых ракет – 167;
  • кораблей/катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2820 (+17 единиц за сутки);
  • специальной техники – 72 единицы.

Согласно сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте, украинские войска в течение суток в очередной раз отразили вражеские штурмы Углегорской ТЭС и возле Северска.

В то же время российские захватчики не прекращают массированных обстрелов из всего вооружения Харьковского, Краматорского, Бахмутского, Авдеевского и Запорожского направлений.

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Источник: Генштаб ВСУ
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