ВСУ за сутки уничтожили еще 240 оккупантов, четыре танка и две РСЗО
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 240 российских оккупантов, четыре танка, а также две вражеские реактивные системы залпового огня.
Как проинформировали в Генеральном штабе ВСУ, наибольшие потери враг понес на Краматорском, Криворожском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери войск РФ в полномасштабной войне против Украины с 24 февраля по 23 июля ориентировочно составили:
- личного состава – около 39 240 человек (за сутки ликвидировано еще 240 оккупантов);
- танков – 1 708 (+4 за сутки);
- боевых бронированных машин – 3 929 (+9 за сутки);
- артиллерийских систем – 864 (+1 за сутки);
- РСЗО – 253 (+2 за сутки);
- средств ПВО – 113 единиц;
- самолетов – 221;
- вертолетов – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 714 (+1 за сутки);
- крылатых ракет – 167;
- кораблей/катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2820 (+17 единиц за сутки);
- специальной техники – 72 единицы.
Согласно сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте, украинские войска в течение суток в очередной раз отразили вражеские штурмы Углегорской ТЭС и возле Северска.
В то же время российские захватчики не прекращают массированных обстрелов из всего вооружения Харьковского, Краматорского, Бахмутского, Авдеевского и Запорожского направлений.