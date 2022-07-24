Июль, 24 в 9:25

Украинские подразделения, вероятно, готовятся или уже начали контрнаступление в Херсонской области на 23 июля.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Советник главы Херсонской областной администрации Сергей Хлань заявил 23 июля, что украинские силы захватили ряд населенных пунктов в Херсонской области, но призвал мирных жителей хранить молчание о ходе контрнаступления до официальных заявлений украинских властей.

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Также сообщается, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров якобы подтвердил, что генерал-полковник Сергей Кузовлев сменил генерала армии Александра Дворникова на посту командующего Южным военным округом (ЮВО) России.

Отмечается, что российские войска проводили некоторые разведывательные операции к востоку от Бахмута и продолжали частичные наземные атаки к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к югу от Бахмута.

19 июля в районе стратегического Антоновского моста в Херсоне раздался взрыв. Впоследствии в сети появилось видео попадания по мосту. Позже о попадании в Антоновский мост сообщил Сергей Хлань.

Также советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что в Херсонской области российские военные после удачных попаданий ВСУ по их складам в истерике стреляют оставшимся оружием.

Утром 23 июля ВСУ “с хирургической точностью” попали в Дарьевский мост через реку Ингулец.