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Факти / Україна

Повертаються зі зламаною психікою: окупанти викрали близько 100 працівників Запорізької АЕС

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Енергодарі російські військові викрали близько 100 працівників Запорізької АЕС.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін. Він зазначив, що у полоні людей катують, а до роботи на станції з них повертаються лише одиниці.

– Серед працівників станції вони викрали до ста людей. І з цих людей лише деякі потім повертаються на роботу зі зламаною психікою, зробивши заяву, що вони люблять “русский мир” через ті тортури, які застосовуються до них загарбники, − розповів він.

Котін додав, що наразі у місті Енергодар перебувають близько 10 тис. працівників ЗАЕС із загальної кількості персоналу понад 11 тис. Однак не всі вони працюють на станції в постійному режимі.

Зараз дивляться

Зазначимо, що раніше Головне управління розвідки просило мешканців окупованого Енергодару надати українським спецслужбам інформацію про ситуацію в місті.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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