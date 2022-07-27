Июль, 27 в 12:59

В среду, 27 июля, во временно оккупированном Херсоне снова слышны взрывы.

Об этом сообщили местные жители, однако официального подтверждения пока нет. На фото, которые появились в сети, можно увидеть, что город окутал черный дым.

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Напомним, что вчера ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсонской области. Информацию подтвердила пресс-секретарь ОК Юг Наталья Гуменюк, которая назвала работу украинских военных “ювелирной”.

В ОК Юг также сообщили, что хорошие новости будут приходить из Херсона и дальше. Ведь наши вооруженные силы держат под огневым контролем стратегически важные пути, имеющие для врага критическое значение.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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