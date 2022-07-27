Липень, 27 в 12:59

У середу, 27 липня, в тимчасово окупованому Херсоні знову чути вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі, проте офіційного підтвердження наразі немає. На фото, які з’явилися у мережі, можна побачити, що місто огорнув чорний дим.

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Нагадаємо, що вчора ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту на Херсонщині. Інформацію підтвердила речниця ОК Південь Наталя Гуменюк, яка назвала роботу українських військових “ювелірною”.

В ОК Південь також повідомили, що гарні новини будуть приходити з Херсона і надалі. Адже наші збройні сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі шляхи, які мають для ворога критичне значення.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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