Июль, 29 в 23:32

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) направили запрос и будут пытаться добраться до места удара по концлагерю в оккупированной Еленовке Донецкой области, где были убиты украинские военнопленные.

Об этом рассказал специалист по связям с общественностью и медиа МККК Александр Власенко в комментарии Общественному.

— Мы конечно знаем об этой ситуации, и попросили как можно скорее доступ к этому месту, для того чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло, и не нуждается ли кто-то из находящихся там людей в нашей помощи, — сказал он.

Александр Власенко добавил, что при условии, что представители МККК получат доступ в обстрелянную колонию, то до момента возвращения из Еленовки в Красном Кресте предоставлять никаких подробностей не будут.

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– Это обычная практика, которая связана с безопасностью людей, – объяснил он.

Специалист по связям с общественностью МККК рассказал: уже в выходные в Женеве начнет работать горячая линия Красного Креста, куда можно будет обратиться родственникам украинских военнопленных.

– Родственники могут обращаться на нее, чтобы выяснить судьбу конкретного человека. Если они сообщают имя и фамилию этого человека, и у нас будет информация об этом человеке, то мы попытаемся им об этом сказать. К сожалению, только родственникам мы можем это сообщить, — сказал он.

Напомним, 29 июля Россия ударила по концлагерю в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе бойцы полка Азов. По данным Офиса генпрокурора Украины, погибли около 40 украинских военнопленных, ранения получили 130 человек.

Генштаб ВСУ отреагировал на удар РФ, назвав это попыткой скрыть пытки над пленными и расстрелы, с целью обвинить во всем Украину.