Июль, 29 в 23:09

Основной версией убийства украинских пленных в концлагере в Оленовке является попытка психологического давления на Украину из-за демонстрации всемогущества, когда с пленными могут делать все что угодно.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Ведущий спросил эксперта, зачем, по его мнению, россияне ударили по своему концлагерю в Оленовке, в результате чего там могли погибнуть около 50 украинских военнопленных.

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— Это еще один способ политического давления на руководство Украины, уничтожение наших пленных и нежелание их обменивать на условиях, которые сегодня выдвигает нам Российская Федерация. Там может быть несколько вариантов, второй – это могло быть сокрытие следов пыток и казней наших пленных. Мы не знаем точно, были ли они живы на момент взрыва или были уже замучены и просто положены туда тела, – сказал Жданов.

По словам эксперта, версий по причинам этого преступления со стороны РФ очень много, но основная “версия принуждения, демонстрация перед Украиной, что они могут делать с нашими пленными все, что угодно”, пока Киев не согласится на политические условия Кремля.

Олег Жданов считает, что РФ своими преступными действиями пытается посеять страх и панику среди населения Украины.

– Это одна из главных задач информационно-психологических спецопераций, которые проводит Россия против нас. Я думаю, что все эти сегодняшние вбросы — это и есть информационно-психологическая спецоперация по расшатыванию внутренней ситуации в стране, чтобы население начало давить на руководство, давайте мир любой ценой, — пояснил он.

Военный эксперт также говорит, что, учитывая, что в концлагере могли находиться бойцы полка Азов, Россия могла решить вопрос со казнью азовцев, о которой раньше много публично говорила.

– Они же их считают националистами, теми, кто совершал большие преступления, поэтому да, это вполне возможно. А заодно они построили такой информационный повод и бросили его в информпространство для того, что Украина сама уничтожает своих пленных, — пояснил Олег Жданов.

Напомним, после российского обстрела колонии в Оленовке, что в Донецкой области, по данным Офиса Генпрокурора погибли около 40 украинских военнопленных. В то же время ранения получили 130 человек.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что артиллерийский удар по колонии нанесли именно вооруженные силы РФ – с целью скрыть пытки над пленными и расстрелы, и обвинить во всей Украине.

В то же время, Главное управление разведки Минобороны подтвердило, что именно РФ совершила взрывы в колонии, и подчеркнула, что это не что иное, как безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил РФ. Кроме того, украинской разведке удалось установить, что убили наших военнопленных наемники из состава ПИК Вагнера (Лига) по личной команде владельца ПИК – Евгения Пригожина.

По данным ГУР, организация и совершение теракта не были согласованы с руководством министерства обороны РФ.