Липень, 29 в 23:32

Співробітники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) надіслали запит та намагатимуться дістатися до місця удару по концтабору в окупованій Оленівці, що на Донеччині, де були вбиті українські військовополонені.

Про це розповів фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко у коментарі Суспільному.

– Ми, звичайно, знаємо про цю ситуацію, і попросили якомога швидше доступ до цього місця для того, щоб переконатися та побачити на власні очі, що відбулося, і чи хтось з тих людей, що там перебувають, потребує нашої допомоги, — сказав він.

Олександр Власенко додав, що за умови, якщо представники МКЧХ отримають доступ в обстріляну колонію, то до моменту повернення з Оленівки у Червоному Хресті надавати жодних подробиць не будуть.

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– Це звичайна практика, яка пов’язана з безпекою людей, — пояснив він.

Фахівець зі зв’язків з громадськістю МКЧХ розповів: вже протягом вихідних у Женеві почне працювати гаряча лінія Червоного Хреста, куди можна буде звернутись родичам українських військовополонених.

– Родичі можуть звертатися на неї, аби з’ясувати долю конкретної людини. Якщо вони повідомляють ім’я та прізвище цієї людини і у нас буде інформація про цю людину, то ми спробуємо їм про це сказати. На жаль, тільки родичам ми можемо це повідомити, — сказав він.

Нагадаємо, 29 липня Росія вдарила по концтабору в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, зокрема й бійці полку Азов. За даними Офісу генпрокурора України, загинуло близько 40 українських військовополонених, коли ж поранення отримали 130 осіб.

Генштаб ЗСУ відреагував на удар РФ, назвавши це спробою приховати тортури над полоненими та розстріли, щоб потім звинуватити у всьому Україну.