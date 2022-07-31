Июль, 31 в 9:47

Российские захватчики на Востоке пытаются продвинуться вглубь украинской территории с помощью штурмовой и армейской авиации. ВСУ отбили несколько вражеских попыток это сделать.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Враг не оставляет попыток улучшить тактическое положение ради наступления на Бахмут и близлежащие населенные пункты на границе Луганщины и Донбасса. Пехоту россиян поддерживают штурмовая и армейская авиация, – отметил он.

Гайдай говорит, что в течение 30 июля возле семи городов и сел зафиксированы авиаудары. Такими действиями оккупанты пытаются создать дополнительное давление на оборону украинцев.

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Оккупанты сосредотачивают усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, лишают населенные пункты газа и света. Также обстреляны позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения.

Глава ОВА уточнил, что нанесены четыре ракетных удара, проведено 15 артиллерийских обстрелов, еще три – с применением минометов, пять раз врагом использованы системы залпового огня, проведены три танковых атаки.

– Россияне хотят сковать действия обороны, чтобы у нас не было возможности проводить ротацию или усиливать другие направления, – считает Гайдай.

По его словам, 30 июля украинские защитники обезвредили одну из разведывательных групп россиян. В то же время авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия по поддержке действий наземных группировок.

Он добавил, что наступление врага отбили сразу на нескольких направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай