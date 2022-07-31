Липень, 31 в 9:47

Російські загарбники на Сході намагаються просунутись углиб української території з допомогою штурмової та армійської авіації. ЗСУ відбили декілька ворожих спроб це зробити.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Ворог не полишає спроб покращити тактичне положення задля наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини. Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація, – зазначив він.

Гайдай каже, що протягом 30 липня поблизу семи міст та сіл зафіксовані авіаудари. Такими діями окупанти намагаються створити додатковий тиск на оборону українців.

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Окупанти зосереджують зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, залишають населені пункти без газу і світла. Також обстріляні позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення.

Очільник ОВА уточнив, що завдано чотири ракетні удари, проведено 15 артилерійських обстрілів, ще три – із застосуванням мінометів, п’ять разів ворогом використані системи залпового вогню, проведені три танкові атаки.

– Росіяни хочуть скувати дії оборони, щоб у нас не було змоги проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки, – вважає Гайдай.

За його словами, 30 липня українські захисники знешкодили одну із розвідувальних груп росіян. Водночас авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії для підтримки дій наземних угруповань.

Він додав, що наступ ворога відбили одразу на декількох напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Сергій Гайдай