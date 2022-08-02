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Факты / Украина

Недоимперия должна получить по зубам: Азов ответил на решение РФ признать полк террористическим

Валентина Чорна, редактор ленты
полк Азов

Полк спецназначения Национальной гвардии Украины Азов отреагировал на то, что в РФ их признали террористической организацией.

Бойцы Азова отметили, что после публичной казни военнопленных в Оленовке Россия ищет новые поводы и объяснения для своих военных преступлений.

— Недоимперия, которая ежедневно угрожает уничтожить мир ядерным оружием, чей президент призвал “мочить в сортирах”, взрывал дома с собственными гражданами, душил ядовитым газом собственных и сирийских женщин и детей, должен получить по зубам раз и навсегда, — говорится в сообщении.

Украинские защитники призывают Госдеп США и уполномоченные органы других стран признать Россию государством-террористом.

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– Россия много лет своими ежедневными действиями доказывает этот статус. Ежедневно ее армия и спецслужбы совершают военные преступления. Попустительство этим преступлениям или молчание – это соучастие! – добавили бойцы Азова.

Ранее стало известно, что Верховный суд РФ признал полк Азов террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

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