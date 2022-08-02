Недоімперія має отримати по зубах: Азов відповів на рішення РФ визнати полк терористичним
Полк спецпризначення Національної гвардії України Азов відреагував на те, що в РФ їх визнали терористичною організацією.
Бійці Азову зазначили, що після публічної страти військовополонених в Оленівці, Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів.
– Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав “мочить в сортирах”, підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди, – йдеться у повідомленні.
Українські захисники закликають Держдеп США та уповноважені органи інших країн визнати Росію державою-терористом.
– Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус. Щодня її армія та спецслужби здійснюють воєнні злочини. Потурання цим злочинам чи мовчання – це співучасть! – додали бійці Азову.
Раніше стало відомо, що Верховний суд РФ визнав полк Азов терористичною організацією та заборонив його діяльність на території Росії.