Август, 02 в 16:00

В последние три недели линия фронта в Украине остается практически неизменной. Происходят позиционные бои и отдельные штурмовые действия войск РФ, которые успешно отражают Вооруженные силы Украины.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов, комментируя оперативную ситуацию на фронте.

– Мы видим в течение последних трех недель, что линия фронта практически неизменна. Было отвоевано несколько населенных пунктов, но в целом она остается позиционной и неизменной. Мы можем констатировать, что сейчас находимся в такой фазе войны, когда уже происходят позиционные бои. Конечно, есть определенные штурмовые попытки со стороны врага, но все они отражены ВСУ, — отметил Смирнов.

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Он уточнил, что оккупанты пытаются проводить штурмовые действия на восточном направлении – Бахмут, Северск. А на юг Украины враг перебрасывает значительное количество войск (по некоторой информации, там уже есть около 30 батальонно-тактических групп армии РФ).

Российские захватчики наводят понтонные мосты для перебрасывания техники и готовят специальные силы ПВО для защиты мостов от поражения.

Смирнов подчеркнул, что в ближайшие недели юг Украины будет ключевой точкой по всей линии фронта из-за контрнаступления ВСУ. И войска РФ готовятся там к обороне

– Враг уже готовится к обороне, потому что прекрасно видит, что происходит на юге страны. Потеря Херсона будет иметь очень символическое для них значение, и они этого очень боятся. Потому что потом им будет очень трудно “продать” это своей аудитории, почему они отступили с юга страны. Поэтому они перебрасывают туда все, что могут. В принципе могу констатировать, что на других направлениях в ближайшее время все будет гораздо спокойнее, потому что враг будет концентрироваться именно на юге страны, — объяснил советник главы МВД.

Смирнов также не исключает, что когда враг доукомплектует все батальонно-тактические группы на юге Украины, то может начать штурмовые действия.