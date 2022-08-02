Серпень, 02 в 16:00

Протягом останніх трьох тижнів лінія фронту в Україні залишається практично незмінною. Відбуваються позиційні бої та окремі штурмові дії військ РФ, які успішно відбивають Збройні сили України.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, коментуючи оперативну ситуацію на фронті.

– Ми бачимо протягом останніх трьох тижнів, що лінія фронту є практично незмінною. Було відвойовано декілька населених пунктів, але в цілому вона залишається позиційною і незмінною. Ми можемо констатувати, що зараз знаходимося в такій фазі війни, коли вже відбуваються позиційні бої. Звичайно, є певні штурмові намагання з боку ворога, але вони всі відбиті ЗСУ, – зазначив Смірнов.

Він уточнив, що окупанти намагаються проводити штурмові дії на східному напрямку – Бахмут, Сіверськ. А на південь України ворог перекидає значну кількість військ (за деякою інформацією, там уже є близько 30 батальйонно-тактичних груп армії РФ).

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Російські загарбники наводять понтонні мости для перекидання техніки та готують спеціальні сили ППО для захисту цих мостів від ураження.

Смірнов наголосив, що в найближчі тижні південь України буде ключовою точкою по всій лінії фронту через контрнаступ ЗСУ. І війська РФ готуються там до оборони

– Ворог уже готується до оборони, тому що прекрасно бачить, що відбувається на півдні країни. Втрата Херсона матиме надзвичайно символічне для них значення, і вони цього надзвичайно бояться. Тому що потім їм буде дуже важко “продати” це своїй аудиторії, чому вони відступили з півдня країни. Тому вони перекидають туди все, що можуть. У принципі можу констатувати, що на інших напрямках найближчим часом все буде набагато спокійніше, тому що ворог все сконцентровуватиме саме на півдні країни, – пояснив радник голови МВС.

Смірнов також не виключає, що коли ворог доукомплектує усі батальйонно-тактичні групи на півдні України, то може розпочати штурмові дії.