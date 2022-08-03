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Факти / Україна

ДБР проводить обшуки на каналі нардепа-зрадника Ковальова, права передадуть в АРМА

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олексій Ковальов

Працівники ДБР проводять обшуки у приміщенні 4 каналу, який належить нардепу-зраднику Олексію Ковальову.

Також слідчі дії проходили у його помічника та керівників телеканалу.

Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Нагадаємо, що суд арештував майно Олексія Ковальова для подальшої конфіскації на користь держави.

Зокрема, арештовано його частки в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав становить понад 4,7 млн грн.

Серед цих компаній, 100% статутного капіталу яких арештовано, є ТРК Інтеррадіо – український інформаційно-розважальний 4 канал.

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ФотоОлексій Ковальов

Джерело: ДБР
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