Серпень, 03 в 15:40

Працівники ДБР проводять обшуки у приміщенні 4 каналу, який належить нардепу-зраднику Олексію Ковальову.

Також слідчі дії проходили у його помічника та керівників телеканалу.

Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

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Нагадаємо, що суд арештував майно Олексія Ковальова для подальшої конфіскації на користь держави.

Зокрема, арештовано його частки в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав становить понад 4,7 млн грн.

Серед цих компаній, 100% статутного капіталу яких арештовано, є ТРК Інтеррадіо – український інформаційно-розважальний 4 канал.

Фото: Олексій Ковальов