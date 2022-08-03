У нас есть шанс перехватить инициативу: Загороднюк о ситуации на Юге и чего ждать от РФ

Август, 03 в 13:18

В Украине началась новая фаза войны. Тем временем у наших Вооруженных сил появился шанс взять инициативу на поле боя в свои руки.

Бывший министр обороны Андрей Загороднюк в интервью журналисту программы Факти тижня Павлу Васильеву рассказал о третьей фазе войны в Украине, ситуации на Юге и чего ждать от РФ дальше.

– Как можно оценить ситуацию на Южном фронте, прежде всего, в Запорожской и Херсонской областях?

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– Во-первых, мы находимся в начале третьей фазы войны, и это нужно понимать. Вторая фаза, когда россияне пытались выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, для них, как и первая, провалилась.

Они не смогли и не смогут уже в обозримой перспективе, без серьезных потерь, в нормальные ожидаемые сроки выйти на админграницы Донецкой области.

Это отчасти произошло потому, что мы начали готовиться к контрнаступательным действиям на Юге. Сейчас оккупанты вынуждены перебрасывать войска на Юг. Уже хотя бы по этому признаку — это позитивное развитие событий.

Россияне не чувствуют себя уверенно ни на одном операционном направлении. Они сейчас вернулись к идее, что нужно что-то делать на Харьковском направлении. Захватчики не оставили идею Донецкого направления, но уже перебрасывают войска на Южное.

Но, как мы знаем, организационно и по численности сил и средств, Россия не может вести войну одновременно на нескольких операционных направлениях.

– Можно ли это назвать определенным отчаянием со стороны врага?

– Мы однозначно сломали их инициативу и в принципе сейчас есть шанс взять ее в свои руки.

– Сейчас в обществе есть оптимистичные ожидания относительно деоккупации Херсона как областного центра. Не рано ли украинцы начинают радоваться?

– Ну, я бы не радовался, пока это не произойдет. Единственное, что можно сказать, что решение относительно операции будет принято руководством Вооруженных сил тогда, когда они будут видеть, что для этого есть все основания. То есть наши военные могут готовить его.

Сейчас они могут проводить какие-то подготовительные действия. Но пока руководство ВСУ не приняло решения, пока этого не произошло, точно не нужно говорить, что оно уже есть.

– Способны ли удары ВСУ по мостам в Херсонской области существенно ухудшить логистику российской армии?

– Конечно, это было просчитано и имеет смысл. Если вы посмотрите на карты, то видно, что этот мост (Антоновский, — Ред.) имеет огромное логистическое значение и, конечно, что контроль над ним или предотвращение передвижения сил и средств противника на этом направлении очень важно для любых планов относительно Херсона.

– Россияне сейчас говорят о формировании национальных батальонов в каждом регионе. По вашему мнению, эта история имеет военный смысл?

– Это попытка внутренней пропаганды хоть каким-то образом решить вопрос неготовности России к широкомасштабной войне. Они как не были готовы, так и остаются. То есть их количество сил и средств, которые они могут сконцентрировать, недостаточно для того, чтобы вести бои одновременно на нескольких направлениях и захватить такую ​​большую страну, как Украина.

Поэтому сейчас оккупанты пытаются каким-то образом привлечь к своим вооруженным силам больше людей. Но люди идти не очень хотят. Поэтому в РФ пытаются придумать новые нарративы для увеличения личного состава своей армии.

– Можно ли сейчас спрогнозировать действия РФ в ближайшие месяц-два?

– Мы должны понимать, что сейчас есть начало третьей, совершенно новой фазы войны. Ключевым событием этой фазы является дезориентация нашего врага на Донецком направлении.

То есть россияне не смогли выполнить свои планы, но увидели, что у нас есть шансы на контрнаступление на Юге и других регионах. Теперь оккупанты начинают разбрасывать свои силы и средства по разным направлениям, то есть пытаются понять, что с этим делать. Я думаю, что у них нет особых четких планов.

Да, россияне пытаются сделать невозможным наше продвижение на Юге, но что тогда делать на Запорожском направлении? В то же время войска РФ все еще надеются подойти к Харькову и не оставили идею выйти на админграницы Донецкой области.

Но всего этого вместе они сделать не смогут. Это уже совершенно очевидно. Теперь им нужно будет решать, что делать дальше. А вот у нас есть прекрасный исторический шанс перехватить инициативу в свои руки.

– Приблизительно две-три недели назад была информация, что россияне на следующий год уже наметили себе как цель Одессу.

– Стратегически у них план не изменился. Это Харьков, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Если это им удастся, тогда они, конечно, будут двигаться дальше вдоль побережья.

Потому что побережье Черного моря – это стратегическая цель, здесь нет никаких сомнений. Поэтому наша задача сделать так, чтобы они провалились повсюду, чтобы даже о дальнейшем движении по побережью не шла речь.

Фото: Андрей Загороднюк