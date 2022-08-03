У нас є шанс перехопити ініціативу: Загороднюк про ситуацію на Півдні та чого чекати від РФ

Серпень, 03 в 13:18

В Україні розпочалася нова фаза війни. Тим часом у наших Збройних сил з’явився шанс взяти ініціативу на полі бою у свої руки.

Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв’ю журналісту програми Факти тижня Павлу Васильєву розповів про третю фазу війни в Україні, ситуацію на Півдні і чого чекати від РФ далі.

– Як можна оцінити ситуацію на Південному фронті, передусім, у Запорізькій та Херсонській областях?

Зараз дивляться

– По-перше, ми перебуваємо на початку третьої фази війни, і це потрібно розуміти. Друга фаза, коли росіяни намагалися вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей, для них, як і перша, провалилася.

Вони не змогли і не зможуть вже в осяжній перспективі, без серйозних втрат, в нормальні очікувані терміни вийти на адмінкордони Донецької області.

Це частково сталося тому, що ми почали готуватися до контрнаступальних дій на Півдні. Зараз окупанти вимушені перекидати війська на Південь. Вже хоча б за цією ознакою – це позитивний розвиток подій.

Росіяни не відчувають себе впевнено на жодному операційному напрямку. Вони зараз повернулися до ідеї, що треба щось робити на Харківському напрямку. Загарбники не залишили ідею Донецького напрямку, але вже перекидають війська на Південний.

Але, як ми знаємо, організаційно і по чисельності сил та засобів, Росія не спроможна вести війну одночасно на декількох операційних напрямках.

– Чи можна це назвати певним відчаєм з боку ворога?

– Ми однозначно зламали їхню ініціативу і в принципі наразі маємо шанс взяти її в свої руки.

– Зараз в суспільстві є оптимістичні очікування щодо деокупації Херсона як обласного центру. Чи не зарано українці починають радіти?

– Ну, я би не радів, доки це не станеться. Єдине, що можна сказати, що рішення щодо операції буде прийняте керівництвом Збройних сил тоді, коли вони будуть бачити, що для цього є всі підстави. Тобто наші військові можуть готувати його.

Наразі вони можуть проводити якісь підготовчі дії. Але поки керівництво ЗСУ не прийняло рішення, поки цього не сталося, точно не треба говорити, що воно вже є.

– Чи здатні удари ЗСУ по мостах на Херсонщині суттєво погіршити логістику російської армії?

– Звичайно, це було прораховано і має сенс. Якщо ви подивитеся на карти, то видно, що цей міст (Антонівський, – Ред.) має величезне логістичне значення і, звичайно, що контроль над ним або запобігання пересуванню сил та засобів противника на цьому напрямку є дуже визначним для будь-яких планів щодо Херсона.

– Росіяни зараз говорять про формування національних батальйонів у кожному регіоні. На вашу думку, ця історія має військовий сенс?

– Це спроба внутрішньої пропаганди хоча би якимось чином вирішити питання неготовності Росії до широкомасштабної війни. Вони як не були готовими, так і залишаються. Тобто їхня кількість сил та засобів, які вони можуть сконцентрувати, недостатня для того, щоб вести бої одночасно на декількох напрямках і захопити таку велику країну, як Україна.

Тому зараз окупанти намагаються якимось чином залучити до своїх збройних сил більше людей. Але люди йти не дуже хочуть. Тому в РФ намагаються вигадати нові наративи для збільшення особового складу своєї армії.

– Чи можна зараз спрогнозувати дії РФ у найближчий місяць-два?

– Ми маємо розуміти, що зараз є початок третьої, абсолютно нової фази війни. Ключовою подією для цієї фази є дезорієнтація нашого ворога на Донецькому напрямку.

Тобто росіяни не змогли виконати свої плани, але побачили, що ми маємо шанси на контрнаступ на Півдні та інших регіонах. Тепер окупанти починають розкидати свої сили та засоби по різних напрямках, тобто намагаються зрозуміти, що з цим робити. Я думаю, що в них немає особливих чітких планів.

Так, росіяни намагаються унеможливити наше просування на Півдні, але що тоді робити на Запорізькому напрямку? Водночас війська РФ все ще плекають надію підійти до Харкова і не залишили ідею вийти на адмінкордони Донецької області.

Але всього цього разом вони зробити не зможуть. Це вже абсолютно очевидно. Зараз їм потрібно буде вирішувати, що робити далі. А от ми маємо чудовий історичний шанс перехопити ініціативу в свої руки.

– Приблизно два-три тижні тому була інформація, що росіяни на наступний рік вже намітили собі ціллю Одесу.

– Стратегічно у них план не змінився. Це Харків, Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області. Якщо це їм вдасться, то тоді, звичайно, вони рухатимуться далі вздовж узбережжя.

Тому що узбережжя Чорного моря – це стратегічна ціль, тут немає жодних сумнівів. Тому наше завдання зробити так, щоб вони провалилися всюди, щоб навіть про подальший рух по узбережжю не йшлося.

Фото: Андрій Загороднюк