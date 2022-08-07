В Харькове раздаются взрывы, пропало электричество
В Харькове слышны взрывы, город находится под обстрелом вражеских РСЗО.
Жители сообщают о трех взрывах.
Также в местных пабликах пишут, что поступают жалобы, что после взрывов у многих пропало электричество.
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Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 00.34, сразу после сообщений о взрывах.
Официальной информации пока нет.
Напомним, что ситуация в Харькове неспокойная, город постоянно страдает от атак РФ. 5 августа также раздавались взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 165-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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