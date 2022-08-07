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Факты / Украина

В Харькове раздаются взрывы, пропало электричество

Малиновская Ангелина, редактор ленты
вибух

В Харькове слышны взрывы, город находится под обстрелом вражеских РСЗО.

Жители сообщают о трех взрывах.

Также в местных пабликах пишут, что поступают жалобы, что после взрывов у многих пропало электричество.

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Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 00.34, сразу после сообщений о взрывах.

Официальной информации пока нет.

Напомним, что ситуация в Харькове неспокойная, город постоянно страдает от атак РФ. 5 августа также раздавались взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 165-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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