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Факти / Україна

У Харкові лунають вибухи, зникла електрика

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
вибух

У Харкові чути вибухи, місто перебуває під обстрілом ворожих РСЗВ.

Жителі повідомляють про три вибухи.

Також у місцевих пабликах пишуть, що надходять скарги, що після вибухів у багатьох зникла електрика.

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Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена о 00.34, одразу після повідомлень про вибухи.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що ситуація в Харкові досить неспокійна, місто постійно потерпає від атак РФ. 5 серпня також лунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 165-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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