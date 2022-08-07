Серпень, 07 в 0:54

У Харкові чути вибухи, місто перебуває під обстрілом ворожих РСЗВ.

Жителі повідомляють про три вибухи.

Також у місцевих пабликах пишуть, що надходять скарги, що після вибухів у багатьох зникла електрика.

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Повітряна тривога у Харкові та області була оголошена о 00.34, одразу після повідомлень про вибухи.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що ситуація в Харкові досить неспокійна, місто постійно потерпає від атак РФ. 5 серпня також лунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 165-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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