Россияне обстреляли Харьков, а ВСУ освободили два села: что происходит на 163-й день войны (онлайн)
В результате боев на Донетчине за неделю ВСУ освободили села Мазановка и Дмитровка.
Российские захватчики обстреляли Харьков. В результате ранены три человека, их госпитализировали.
В пятницу, 5 августа, еще три судна отправятся из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они работают над увеличением поставок оружия в Украину.
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