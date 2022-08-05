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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |
Россияне обстреляли Харьков, а ВСУ освободили два села: что происходит на 163-й день войны (онлайн)

Россияне обстреляли Харьков, а ВСУ освободили два села: что происходит на 163-й день войны (онлайн)

В результате боев на Донетчине за неделю ВСУ освободили села Мазановка и Дмитровка.

Российские захватчики обстреляли Харьков. В результате ранены три человека, их госпитализировали.

В пятницу, 5 августа, еще три судна отправятся из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они работают над увеличением поставок оружия в Украину.

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00:10 - 05 августа

5 августа с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта Черноморск, а также одного из Одесского порта. После этого сформируют караван, который отправится в порты назначения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков. На борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно свыше 50 тыс. тонн украинской кукурузы.

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