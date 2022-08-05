Россияне обстреляли Харьков, а ВСУ освободили два села: что происходит на 163-й день войны (онлайн)

В результате боев на Донетчине за неделю ВСУ освободили села Мазановка и Дмитровка.

Российские захватчики обстреляли Харьков. В результате ранены три человека, их госпитализировали.

В пятницу, 5 августа, еще три судна отправятся из украинских черноморских портов для вывоза продовольственных грузов, в том числе зерна.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они работают над увеличением поставок оружия в Украину.