Росіяни обстріляли тимчасово окупований Енергодар, є поранені – мер
Російські загарбники обстріляли місто Енергодар Запорізької області поблизу ЗАЕС.
Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
– Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя – району яхт-клубу (СОТ Волна), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення, – зазначив він.
Місцеві Telegram-канали також повідомляють, що в лікарню доставлений чоловік, який гуляв с собакою, коли почався обстріл. За попередніми даними, тварина загинула.
За словами місцевих жителів, окупанти стріляли з передмістя Енергодару.
Нагадаємо, що Орлов попереджав про підготовку окупантами чергових провокацій у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області.
Він закликав мешканців міста бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулицях міста.