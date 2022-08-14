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Факти / Україна

Росіяни обстріляли тимчасово окупований Енергодар, є поранені – мер

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Енергодар
Фото: УНІАН

Російські загарбники обстріляли місто Енергодар Запорізької області поблизу ЗАЕС.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

– Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя – району яхт-клубу (СОТ Волна), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення, – зазначив він.

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Місцеві Telegram-канали також повідомляють, що в лікарню доставлений чоловік, який гуляв с собакою, коли почався обстріл. За попередніми даними, тварина загинула.

За словами місцевих жителів, окупанти стріляли з передмістя Енергодару.

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Нагадаємо, що Орлов попереджав про підготовку окупантами чергових провокацій у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області.

Він закликав мешканців міста бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулицях міста.

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