Разведывал позиции артиллерии ВСУ: в Славянске задержали российского агента
В городе Славянск (Донецкая область) сотрудники СБУ задержали гражданина России. Он разведывал позиции артиллерии, из которой Вооруженные силы Украины уничтожают вражеские склады с боеприпасами.
О деталях проинформировали в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Известно, что у информатора был вид на временное жительство в нашем государстве. После начала полномасштабной войны он связался с представителями спецслужб РФ через личные связи и получил от них задание.
С того времени россиянин тайно следил за позициями ВСУ, передислокацией украинских боевых подразделений у линии фронта. Разведданные российский агент дополнял фото- и видеофиксацией локаций.
Связь с вражескими спецслужбами он поддерживал через своего знакомого из РФ, который также с ними сотрудничает. Оба агента РФ передавали данные через анонимный Telegram-канал.
– В первую очередь врага интересовали позиции украинской артиллерии, которая уничтожает командные пункты и склады с боеприпасами оккупационных группировок… Оккупанты планировали использовать их для точных ракетных ударов по подразделениям Сил обороны Украины, — подчеркнули в СБУ.
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Суд отправил его под арест.
Недавно СБУ задержала агента спецслужб РФ в Одесской области. Это местный житель, работник государственного медучреждения. Он собирал данные, которые враг впоследствии использовал для ракетных обстрелов юга области.
А в Киеве задержали 35-летнюю женщину, которая собирала для врага фото и видео с координатами подразделений ВСУ и стратегически важных объектов инфраструктуры.