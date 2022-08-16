Серпень, 16 в 16:46

У місті Слов’янськ (Донецька область) співробітники СБУ затримали громадянина Росії. Він розвідував позиції артилерії, з якої Збройні сили України знищують ворожі склади з боєприпасами.

Про деталі поінформували в пресцентрі Служби безпеки України.

Відомо, що інформатор мав посвідку на тимчасове проживання в нашій державі. Після початку повномасштабної війни він зв’язався з представниками спецслужб РФ через особисті зв’язки та отримав від них завдання.

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Відтоді росіянин таємно стежив за позиціями ЗСУ, передислокацією українських бойових підрозділів біля лінії фронту. Розвіддані російський агент доповнював фото- та відеофіксацією локацій.

Зв’язок із ворожими спецслужбами він підтримував через свого знайомого з РФ, який також із ними співпрацює. Обидва агенти РФ передавали дані через анонімний Telegram-канал.

– Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угруповань… Окупанти планували використати їх для точних ракетних ударів по підрозділах Сил оборони України, – наголосили в СБУ.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчинені злочину. Суд відправив його під арешт.

Нещодавно СБУ затримала агента спецслужб РФ на Одещині. Це місцевий житель, працівник державного медзакладу. Він збирав дані, які ворог згодом використовував для ракетних обстрілів півдня області.

А в Києві затримали 35-річну жінку, яка збирала для ворога фото та відео з координатами підрозділів ЗСУ та стратегічно важливих об’єктів інфраструктури.