Серпень, 17 в 22:02

Українські дипломати та атомники спільно з МАГАТЕ працюють для допущення місії ООН на Запорізьку АЕС.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 17 серпня.

Він нагадав, що до України вже прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Зараз дивляться

– Працюватимемо над необхідними для України результатами, – лаконічно сказав президент про роботу з генсеком ООН.

Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати, атомники та МАГАТЕ наразі у постійному контакті.

– Зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї для української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ може гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки, – сказав він.

Президент вкотре додав, що російська армія повинна відійти з території АЕС і всіх сусідніх районів, а також забрати свою військову техніку зі станції.

– Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко й максимально ефективно, – заявив президент.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що необхідно терміново допустити представників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію та вивести російську армію з території ЗАЕС.