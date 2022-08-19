Август, 19 в 18:00

Российские оккупанты планируют организовать судилище над украинскими военнопленными в Мариуполе в стиле Нюрнбергского трибунала.

Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на собственные источники в разведке.

Отмечается, что в оккупированном Мариуполе состоится первый этап показательного судилища. В общем, захватчики планируют много локаций, одной из которых может быть Херсон. В то же время, вынесение так называемого “трибунала” за пределы оккупированных территорий Украины источники в разведке считают маловероятным.

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Издание пишет, что оккупанты хотят организовать судилище не конкретно над защитниками Мариуполя, в частности бойцами полка Азов, или над украинскими военнослужащими, а якобы над “идеологией нацизма”. Как известно, Кремль в начале полномасштабного вторжения декларировал такую сумасшедшую цель, как “денацификация”, так что теперь рашисты с помощью “трибунала” собираются продемонстрировать ее “достижение”.

По информации источников издания, “наиболее жесткие сценарии” захватчики могут применить к самым известным военнопленным, командному составу полка Азов и бойцам из диверсионно-штурмовой группы Медведи (последних осталось 8 из 9 сдавшихся в плен).

На судилище планируют рассматривать все “случаи” еще с 2014 года, то есть с момента захвата Крыма и начала войны на Донбассе. Тем самым РФ будет пытаться оправдать вторжение в Украину, рассказывая о якобы “вынужденности” такого шага.

Как отмечают в разведке, у рашистов нет ни административного, ни кадрового ресурса, чтобы это судилище выглядело правдоподобно. Захватчики анонсировали участие в нем не только “представителей” захваченных территорий Украины, но также Беларуси и РФ. Кроме того, есть данные о приглашении представителей Сирии и КНДР, которые еще не подтвердили свое участие.

– В разведке также не исключают, что на судилище пригласят “маргиналов” и “небуйных психически больных”, имеющих гражданство стран ЕС и США. Возможно также привлечение представителей стран Африки и захваченных территорий Грузии – так называемых Абхазии и Южной Осетии, — пишет издание.

Продолжительность судилища может меняться. Все зависит от ряда факторов, в частности, от ситуации на поле боя, на международной арене и внутри РФ. Не исключено так называемое “вынесение приговоров” украинским военнопленным в один день с псевдореферендумами о “присоединении” захваченных территорий Украины к РФ.

Впоследствии судилища над украинскими бойцами могут возобновлять уже в другом статусе, например над “азовцами”, которых в РФ называют “террористической организацией”. По этой причине вопрос казней военнопленных пока не рассматривается.

В то же время, по прогнозам разведки, процессы обмена бойцов полка Азова будут вынужденными для российских оккупантов. В РФ будут акцентировать внимание на том, что обменивают только женщин, больных и тех, кто не совершил так называемых “преступлений”.

Как известно, Нюрнбергский процесс, формат которого пытается скопировать РФ для судилища, – это международный судебный процесс над ключевыми руководителями гитлеровской Германии. Трибунал проходил в городе Нюрнберг с 20 ноября 1945-го по 1 октября 1946 года.

Согласно решению Международного военного трибунала, двенадцать человек были приговорены к смерти, трое получили пожизненное заключение, двое – по 20 лет, один получил 15 и еще один 10 лет тюрьмы.