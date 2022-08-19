Серпень, 19 в 18:00

Російські окупанти планують організувати судилище над українськими військовополоненими в Маріуполі в стилі Нюрнберзького трибуналу.

Про це інформує видання Українська правда з посиланням на власні джерела в розвідці.

Зазначається, що в окупованому Маріуполі відбудеться лише перший етап показового судилища. Загалом загарбники планують багато локацій, однієї з яких може бути Херсон. Водночас винесення так званого трибуналу за межі окупованих територій України джерела в розвідці вважають малоймовірним.

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Видання пише, що окупанти хочуть організувати судилище не конкретно над захисниками Маріуполя, зокрема бійцями полку Азов, чи над українськими військовослужбовцями, а начебто над “ідеологією нацизму”. Як відомо, Кремль на початку повномасштабного вторгнення декларував таку божевільну ціль, як “денацифікація”, тож тепер рашисти за допомогою “трибуналу” збираються продемонструвати її “досягнення”.

За інформацією джерел видання, “найжорсткіші сценарії” загарбники можуть застосувати до найбільш відомих військовополонених, командного складу полку Азов та бійців із диверсійно-штурмової групи Ведмеді (останніх залишилося 8 із 9 осіб, які здалися в полон).

На судилищі планують розглядати всі “випадки”ще з 2014 року, тобто з моменту захоплення Криму та початку війни на Донбасі. Тим самим РФ намагатиметься виправдати вторгнення в Україну, розповідаючи про начебто “вимушеність” такого кроку.

Як наголошують у розвідці, в рашистів немає ні адміністративного, ні кадрового ресурсу, щоб це судилище виглядало правдоподібно. Загарбники анонсували участь у ньому не лише “представників” захоплених територій України, але й Білорусі та РФ. Крім того, є дані про запрошення представників Сирії та КНДР, які ще не підтвердили свою участь.

– У розвідці також не виключають, що на судилище запросять “маргіналів” і “небуйних психічно хворих”, які мають громадянство країн ЄС та США. Можливе також залучення представників країн Африки і захоплених територій Грузії – так званих Абхазії і Південної Осетії, – пише видання.

Тривалість судилища може змінюватися. Все залежить від низки факторів, зокрема від ситуації на полі бою, на міжнародній арені та всередині РФ. Ймовірне “винесення вироків” українським військовополоненим в один день із псевдореферендумами про “приєднання” захоплених територій України до РФ.

Згодом судилища над українськими бійцями можуть поновлювати вже в іншому статусі, наприклад, над азовцями, яких в РФ називають “терористичною організацією”. З цієї причини страти військовополонених поки не розглядається.

Водночас, за прогнозами розвідки, обмін бійців полку Азову будуть для російських окупантів вимушеним. У РФ акцентуватимуть на тому, що обмінюють лише жінок, хворих і тих, хто не вчинив “злочинів”.

Як відомо, Нюрнберзький процес, формат якого намагається скопіювати РФ для судилища – це міжнародний судовий процес над ключовими керівниками гітлерівської Німеччини. Трибунал проходив у місті Нюрнберг з 20 листопада 1945-го до 1 жовтня 1946 року.

Згідно з рішенням Міжнародного військового трибуналу, дванадцятьох осіб засудили до смерті, троє отримали пожиттєве ув’язнення, двоє – по 20 років, один отримав 15 і ще один 10 років в’язниці.

За інформацією української розвідки, РФ готує судилище над військовополоненими на День Незалежності України, 24 серпня. Для цього монтуються залізні клітки на сцені Маріупольської камерної філармонії. В розвідці не виключають, що окупанти можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару та звинуватити в цьому ЗСУ.

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Фото: Маріупольська міська рада