В Харькове слышны взрывы — что происходит
Требует проверки
Вечером 19 августа в Харькове слышны звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.
Воздушная тревога на территории области не была объявлена.
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Отметим, что россияне атаковали Харьковщину и сегодня утром.
В Киевском районе вражеским ударом разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском – здание гражданского предприятия, в Немышлянском – ракеты попали в два частных дома.
Известно об одной погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении.
Кроме этого, 19 августа в Харькове и Краснограде день траура по жертвам вчерашнего вражеского обстрела.