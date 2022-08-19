Август, 19 в 20:02

Вечером 19 августа в Харькове слышны звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

Воздушная тревога на территории области не была объявлена.

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Отметим, что россияне атаковали Харьковщину и сегодня утром.

В Киевском районе вражеским ударом разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском – здание гражданского предприятия, в Немышлянском – ракеты попали в два частных дома.

Известно об одной погибшей женщине, она была охранником в учебном заведении.

Кроме этого, 19 августа в Харькове и Краснограде день траура по жертвам вчерашнего вражеского обстрела.