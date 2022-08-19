Серпень, 19 в 20:02

Ввечері 19 серпня у Харкові чути звуки вибухів. Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

Повітряна тривога на території області не була оголошена.

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Зазначимо, що росіяни атакували Харківщину і сьогодні зранку.

У Київському районі ворожим ударом зруйновано будівлю одного із закладів вищої освіти, в Основ’янському – будівлю цивільного підприємства, у Немишлянському – ракети влучили у два приватні будинки.

Відомо про одну загиблу жінку, вона була охоронцем у закладі освіти.

Крім цього, 19 серпня у Харкові та Краснограді день жалоби за жертвами вчорашнього ворожого обстрілу.