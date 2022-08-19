Август, 19 в 11:34

В Донецкой области украинские пограничники уничтожили вражеских диверсантов, которые пытались переплыть реку Северский Донец.

Как проинформировали в Государственной пограничной службе Украины, оккупанты сняли с себя форму, чтобы удобнее было форсировать реку.

В результате двое участников диверсионно-разведывательной группы уничтожены, еще один получил ранение, а остальные скрылись.

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– Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце. Они сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее было форсировать реку. Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали, — подчеркнули в ГПСУ.

По данным МВД Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ были задержаны более 1 600 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности.

Например, недавно в лесу Киевской области была обнаружена группа подозрительных мужчин, которые не смогли объяснить цели своего пребывания в зарослях. Возникло подозрение, что это вражеская ДРГ, поэтому задержанных передали сотрудникам СБУ.

В конце июня в Генеральном штабе ВСУ предупреждали, что на территории Беларуси замечена подготовка диверсионно-разведывательных групп для дальнейшей переброски в Украину.