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Факти / Україна

Заплив провалився: прикордонники знищили диверсантів, які форсували Сіверський Донець

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Заплив провалився: прикордонники знищили диверсантів, які форсували Сіверський Донець
Фото: Держприкордонслужба

На Донеччині українські прикордонники знищили ворожих диверсантів, які намагалися переплисти річку Сіверський Донець.

Як поінформували в Державній прикордонній службі України, окупанти зняли з себе форму, щоб зручніше було форсувати річку.

В результаті двоє учасників диверсійно-розвідувальної групи знищені, ще один зазнав поранення, а інші втекли.

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– Прикордонники помітили групу окупантів на Сіверському Дінці. Ті зняли з себе всю форму та екіпіровку, щоб зручніше форсувати річку. Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено. Решта учасників ДРГ втекли, – наголосили в ДПСУ.

За даними МВС України, від початку повномасштабного вторгнення РФ були затримані понад 1 600 людей, які, ймовірно, причетні до диверсійної діяльності.

Наприклад, нещодавно в лісі на Київщині була виявлена група підозрілих чоловіків, які не змогли пояснити мети свого перебування в хащах. Виникла підозра, що це ворожа ДРГ, тому затриманих передали співробітникам СБУ.

Наприкінці червня в Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що на території Білорусі помічена підготовка диверсійно-розвідувальних груп для подальшого перекидання до України.

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Джерело: Держприкордонслужба
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