Август, 20 в 18:25

Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступательные действия ближе к концу августа этого года. Сейчас происходит накопление резервов.

Об этом рассказал в эфире телемарафона FreeДОМ военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил со ссылкой на британскую разведку, что украинская армия сбила наступательный потенциал войск РФ, но еще не накопила собственный. Поэтому контрнаступление будет зависеть от возможностей ВСУ накопить резервы.

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– Оружие поступает, это хорошо, правда, мы не можем оценить, в каких объемах. И теперь необходимо совместить поступающее вооружение и наш личный состав. Когда мы будем иметь этот симбиоз, тогда будем говорить о контрнаступлении. Думаю, что в ближайшую неделю мы вряд ли что-либо увидим. Скорее всего, мы будем собирать силы и резервы. Но где-то ближе к концу месяца вполне возможно, что ВСУ могут осуществить попытки начала контрнаступательных действий или контрнаступления на каком-либо из направлений, — подчеркнул Жданов.

Эксперт также проинформировал, что наступательный потенциал врага снижается. Сейчас российская армия пытается наступать на двух направлениях: Авдеевском и Бахмутском. Однако за последние сутки оккупанты не смогли продвинуться, а все их попытки штурма были отбиты. Подразделения РФ понесли потери и вернулись на начальные позиции.

Жданов добавил, что иногда враг также пытается продвигаться на Харьковском направлении.

– На сегодняшний день даже батальонно-тактические группы (РФ, — Ред.) уже не идут в атаки. Идут в атаку максимум ротные подразделения или диверсионно-разведывательные группы численностью от 20 до 30 человек. Так что масштабы даже наступательных действий уменьшаются, — объяснил эксперт.

По мнению главы военной разведки Великобритании, генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла, до конца года не стоит ожидать решающего перелома ситуации на Юге Украины, хотя контратаки и контрнаступления могут происходить.